Mercredi 30 juillet, un policier du GPS (groupe de sécurité de proximité) Sud a ouvert le feu sur un véhicule suite à un refus d'obtempérer de son conducteur à Vénissieux.

Mercredi 30 juillet, un policier a ouvert le feu sur un véhicule après un refus d'obtempérer de son conducteur à Vénissieux. Les faits sont survenus en soirée, alors qu'une équipe du GPS (Groupe de sécurité de proximité) Sud tentait d'interpeller un individu au volant d'une voiture volée. L'automobiliste aurait alors tenté de se soustraire "d'une manoeuvre dangereuse" forçant deux policiers à s'écarter "in extremis" de son passage.

Selon Alliance, syndicat de la police nationale de la zone Sud-Est, le troisième policier aurait alors été "contraint" de tirer avec son arme de service à une reprise en direction du véhicule. Une action n'ayant pas semblé dissuader le conducteur de s'enfuir et de percuter un véhicule avant de finir sa course contre un poteau. En fuite dans un jardin d'une habitation voisine, le chauffard a finalement été retrouvé et interpellé par la BST de Lyon 8e.

Dans un post publié sur Facebook, Alliance dénonce "un sentiment d'impunité par ce type d’individu, de nationalité Algérienne en situation irrégulière sur le territoire." Une déclaration faisant écho à celle de la préfète du Rhône Fabienne Buccio.

