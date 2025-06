Une troupe de musiciens et danseurs brésiliens est attendue au centre commercial de La Part-Dieu samedi 21 juin pour la Fête de la musique.

À l'occasion de la Fête de la musique samedi 21 juin, le centre commercial Westfield La Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon, accueillera Bloco de Lyon, une troupe de musiciens et danseurs brésiliens. "Percussionnistes, danseurs et musiciens investiront d’abord la place Centrale pour une première danse et déambuleront ensuite dans le centre au rythme des sonorités emblématiques du Brésil", est-il indiqué dans le communiqué de presse.

Des happenings sont prévus à 14 h, 15 h et 16 h. L'entrée est libre et ne nécessite pas de réservation. Associée à l'Auditorium-Orchestre national de Lyon, la troupe organisera une fête brésilienne sur le parvis avec plus de 100 percussionnistes et 20 danseuses. Un grand concert sera ensuite donné à l'Auditorium à partir de 18 h.

Lire aussi : "C’est un peu comme Beaubourg, ça va devenir classique" assure Nicolas Droin