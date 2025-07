Jeux aquatiques, cours d'ecoles... Les projets du budget participatif à Lyon 9e

Pour la seconde édition du budget participatif à Lyon, 90 projets ont été retenus, dont huit dans le 9e arrondissement. Lyon Capitale fait le point.

Le 18 juin dernier, la Ville de Lyon a dévoilé les projets lauréats de la seconde édition du budget participatif. Parmi les 233 projets soumis aux votes, 90 ont été retenus et seront réalisés par la Ville de Lyon dans ses neuf arrondissements. Lyon Capitale fait le point sur les projets retenus arrondissements par arrondissements. Dans le 5e arrondissement huit projets ont été retenus

Des jeux d'eau à la piscine de la Duchère

Le plus gros projet du budget participatif pour le 9e arrondissement vise à installer des jeux d'eau pour les enfants à la piscine de la Duchère et a recueilli 328 votes. Elles "permettront aux familles de profiter d’activités aquatiques et d'améliorer la familiarisation avec l’eau dès le plus jeune âge", assure la Ville de Lyon. 180 000 € ont été attribués par la municipalité à la réalisation de ce projet.

Du matériel de son et de lumière pour les lieux associatifs

50 000 € ont ensuite été alloués à un projet visant à acquérir du matériel de son et de lumière, "qui sera mutualisé entre les différentes associations et tiers-lieux de Vaise et de la Duchère pour faciliter l'organisation d'évènements festifs ouverts à toutes et à tous", indique la municipalité.

"De nombreuses associations souhaitent créer du lien social et animer leur quartier. En mutualisant du matériel cela nous permettrait de déployer un plus grand panel d'événements et pérenniser des rencontres festives et culturelles régulières", indiquait l'auteur de la proposition qui a recueilli 327 votes.

80 000 € pour l'école maternelle Chapeau rouge

40 000 € ont été alloués à l'installation de stores à l'école maternelle Chapeau rouge qui est la proposition retenue ayant recueilli le plus de votes avec plus de 440 voix. "Les salles de classe au premier et deuxième étage sont très exposées sur la façade ouest au soleil qui tape sur les fenêtres. Cette situation concerne 6 des 7 classes de l’école. Dès les beaux jours (en général, mai-juin-juillet-septembre-octobre), les enfants et les enseignants souffrent très rapidement de la chaleur", explique l'autrice de la proposition.

40 000 € supplémentaires ont été alloués pour la sécurisation et la valorisation de la cour de l'école. L'objectif est de "transformer la "petite cour" de l'école maternelle Chapeau Rouge en un espace sécurisé, agréable et écologique pour les enfants. Les aménagements proposés sont la création d'ombre par l'ajout de végétalisation et la plantation d'arbres, le remplacement de la structure de jeux actuelle et l'installation d'espaces modulables en bois", indique la municipalité.

20 000 € pour réaménager les cours de l'école des Grillons

337 personnes ont voté pour réaménager les cours maternelles de l'école des Grillons. 20 000 € ont ainsi été alloués au projet qui prévoit noamment "la remise en état complète du bac à sable, la rénovation de l'enrobé du sol, et l'ajout de tracés et parcours ludiques au sol pour favoriser les jeux d'imagination."

L'idée initiale demandait également la rénovation de la façade de l'école, projet qui n'a en revanche pas été retenu.

Le reste des projets :