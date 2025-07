Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 1er au 3 août

Festival, comédie, danse, étoiles filantes, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les cinq activités à ne pas manquer en ce premier week-end d'août.

Observer les étoiles

A l'occasion de l'annuelle "Nuit des Etoiles", plusieurs animations autour de la galaxie seront dispensées dans la Métropole de Lyon ce week-end. Du côté de Saint-Genis-Laval, la Société Astronomique de Lyon vous attend vendredi 1er août de 21h à 1h pour contempler la lune, les planètes et les étoiles. Le club d'Astronomie de Lyon interviendra quant à lui au parc de la Commune de Paris à Villeurbanne le vendredi 1er et le samedi 2 août, de 18h à minuit. Au programme : des animations, des conférences, des observations aux téléscopes et des passages d'étoiles filantes pour les plus chanceux.

Festoyer au parc de la Cerisaie

Le week-end s'annonce festif à la Croix-Rousse. Dans le cadre du festival "Ta belle allure", plusieurs animations rythmeront la vie du parc de la Cerisaie du jeudi 31 juillet au samedi 2 août. Ouvert de 19h30 à 22h30 le jeudi et le vendredi, puis de 16h30 à 23h le vendredi, le festival vous attend pour des concerts, des spectacles et des ateliers sous le signe de "l'écologie, de l'inclusivité et de l'écoféminisme."

Regarder une comédie sur les micro agressions sexistes

(OUT)rage, c'est le nom d'une pièce qui raconte les micro agressions sexistes, un sexisme ordinaire, souvent accepté en société. Un sexisme dénoncé par Jeanne Henry dans sa comédie présentée vendredi 1er août au parc de la mairie du 5e arrondissement de Lyon. Dans le cadre du festival "Tout l'monde dehors", la jeune femme proposera un seul-en-scène immersif, basé sur des témoignages réels.

Visiter l'amphithéâtre des Trois Gaules

C'est le dernier vendredi pour profiter des visites guidées de l'amphithéâtre des Trois Gaules. Vendredi 1er août, le service archéologique de la Ville vous propose de découvrir l'histoire et l'architecture du site édifié sur les pentes de la Croix-Rousse en 19 après J.C. L'occasion de découvrir tous les secrets du lieu à travers une visite guidée gratuite. Attention tout de même à bien réserver pour être sûr de participer.

Danser le rock

Vous avez toujours rêvé d'apprendre à danser le rock ? Samedi 2 août, les professeurs de "Rock it Lyon" vous proposent de participer à une soirée dédiée au rock 4 temps, une danse en quatre pas idéale pour les débutants. Après une initiation de 45 minutes dispensée à 19h, les plus courageux pourront poursuivre la soirée dansante jusqu'au bout de la nuit sur la place Carnot (2e). En solo ou à deux, l'événement est ouvert à tous.

