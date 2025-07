Abdelkader Lahmar et Alexandre Vincendet

Après une polémique autour d'une intervention policière, le député Abdelkader Lahmar charge le maire de Rillieux Alexandre Vincendet.

L'intervention de la police municipale et de la Brigade spécialisée de terrain (BST) dans la soirée du 16 juillet dernier, au sein du quartier des Semailles, continue d'opposer les élus locaux. Dans un communiqué de presse, le député Abdelkader Lahmar accuse le maire de la Ville, Alexandre Vincendet (Horizons), de "propager des accusations mensongères plutôt (que d')assumer ses responsabilités".

Dans les colonnes du Progrès, l'édile avait fustigé l'opposition de gauche qui lui avait transmis une lettre ayant pour objet : "Usage injustifié de l’arme à feu par un agent de la police municipale – Demande d’enquête immédiate". Pour affirmer leurs dires, les élus se sont appuyés sur deux vidéos publiées sur les réseaux sociaux. On y voit une voiture de la BST et un fourgon de la police municipale caillassés, mais surtout, on y entend à deux reprises un tir, probablement celui d'un flashball, comme mentionné ensuite dans le rapport de police circonstancié du 16 juillet au soir.

Un signalement effectué par le député

"Le maire de Rillieux-la-Pape m’a publiquement accusé d’avoir relayé l’information selon laquelle la police municipale aurait tiré à balles réelles. Cette affirmation est fausse et mensongère", se défend le député Abdelkader Lahmar. L'opposition au conseil municipal (dont il ne fait pas partie, mais notamment composée de LFI) s'interrogeait tout de même, dans leur lettre : "les vidéos disponibles et les témoignages recueillis laissent penser, au vu de la violence sonore, qu’il s’agirait d’un tir à balles réelles".

📝 [COMMUNIQUÉ DE PRESSE]



La ville de Rillieux-la-Pape connaît actuellement des épisodes de violence liés aux tensions persistantes entre la police, la municipalité et certains jeunes. Dans ce climat déjà très fragile, le maire persiste à propager des accusations mensongères… — Abdelkader Lahmar (@AK_Lahmar) July 30, 2025

"En ma qualité de député, j’avais le devoir de demander des informations à la préfecture du Rhône et effectuer un signalement auprès du Procureur de la République au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale", poursuit le député LFI. Et d'ajouter : "L’usage d’armes, y compris les LBD, est strictement encadré pour éviter tout drame".

Par ailleurs, Abdelkader Lahmar tacle le "bilan désastreux en matière de sécurité" du maire de Rillieux-la-Pape, l'invitant "à venir avec (lui) sur le terrain, dans les quartiers, pour contribuer à apaiser une tension qui empoisonne la vie de nombreux Rilliards". Pour rappel, au printemps dernier, la ville a connu une succession de violences urbaines.