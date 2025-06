Lyon : Pierre Oliver demande de suspendre "immédiatement" la mise en place de la ZTL 

Le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver (LR) demande à Grégory Doucet de suspendre la mise en place de la ZTL face au "manque flagrant d’anticipation et à une logistique manifestement défaillante."

Un peu moins de quinze jours avant sa mise en place, le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver (LR), est toujours vent debout contre la Zone à trafic limité (ZTL) prévue le 21 juin en Presqu’île. Dans un communiqué publié ce mardi 10 juin, le maire d’arrondissement dénonce une "mise en œuvre chaotique" ainsi qu’un "manque flagrant d’anticipation" et demande donc au maire de Lyon, Grégory Doucet (EELV), et au président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard (EELV), de "suspendre immédiatement" la ZTL.

"Chaque jour, de nombreux habitants viennent à la Mairie exprimer leur inquiétude et leur frustration quant à la mise en place de la ZTL", déclare ainsi Pierre Oliver. Parmi les problèmes identifiés, l’accès des habitants des quais Saint-Antoine, Célestins et Jules Courmont à leurs domiciles, la mise en place de la ZTL alors que des travaux sont encore en cours et le manque de cartes magnétiques dans les mairies d’arrondissement.

L’édile ajoute : "Face à cette rupture d’égalité entre les résidents de l’hypercentre, à ce manque flagrant d’anticipation et à une logistique manifestement défaillante, je demande au Maire de Lyon ainsi qu’au Président de la Métropole de suspendre immédiatement la mise en œuvre de la ZTL, jusqu’à ce qu’une solution satisfaisante soit trouvée pour tous les habitants concernés."

