Romans-sur-Isère : Framatome investit dans la fabrication 3D métallique

Le leader international dans le domaine de l'énergie nucléaire, Framatome inaugure un centre industriel consacré à la fabrication additive métallique à Romans‑sur‑Isère. Avec pour objectif de renforcer la souveraineté technologique française et accélérer les innovations bas carbone.

Le projet a été officialisé le 18 juillet 2025. Framatome, multinationale française dans le secteur du nucléaire civil, prévoit l’ouverture d’un nouveau centre de fabrication additive métallique sur le site de Romans‑sur‑Isère, dans la Drôme. Cette installation, unique en Europe pour le secteur nucléaire, rassemble production, recherche, qualification de procédés et formation professionnelle.

Un investissement stratégique pour le nucléaire et l’économie locale

Sur le site historique de Romans-sur-Isère, Framatome met en place un outil de production innovant, la fabrication additive métallique. La fabrication additive fait appel à l’impression 3D pour concevoir des pièces et des composants destinés, entre autres, au secteur du nucléaire. Selon la Sfen (société française d'énergie nucléaire), "elle offre, en comparaison aux méthodes industrielles traditionnelles, une réduction du nombre d’étapes de fabrication nécessaires pour les composants aux géométries complexes. En outre, le procédé permet la conception de nouveaux composants avec des géométries jusqu’alors difficiles à réaliser." En misant sur cette technologie, l’entreprise entend réduire les délais, les coûts de production et également les dépendances à certains fournisseurs étrangers.

Ce nouveau centre représente un investissement industriel stratégique, avec à la clé des emplois qualifiés créés ou consolidés localement, le renforcement d’un pôle d’excellence dans le secteur de l’énergie en Auvergne‑Rhône‑Alpes, et des partenariats renforcés avec les écoles et laboratoires de la région, en matière de formation et de recherche.

Framatome : une vitrine de la réindustrialisation française

Dans un contexte où la France veut relancer son industrie nucléaire et sécuriser sa chaîne d’approvisionnement, cette annonce résonne comme un signal fort. Framatome ambitionne ainsi de faire de Romans‑sur‑Isère une plateforme de référence en matière de production nucléaire avancée, en lien avec d’autres grands projets nationaux (EPR2, petits réacteurs modulaires…).

Cette nouvelle unité, qui regroupe à la fois production, recherche et formation, s’inscrit aussi dans les objectifs du plan France 2030 porté par l’État, visant à réindustrialiser les territoires tout en réduisant l’empreinte carbone des productions.

Des retombées concrètes pour le territoire

Pour la Drôme et la région, l’enjeu est double : préserver un tissu industriel stratégique tout en y ajoutant de la valeur par l’innovation. À moyen terme, ce centre pourrait aussi bénéficier à d’autres secteurs comme l’aéronautique, les transports ou la santé, où les technologies issues du nucléaire trouvent de nouvelles applications.

