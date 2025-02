Zone à trafic limité à Lyon : quel sera son périmètre ?

En juin 2025, le périmètre de la Zone à trafic limité (ZTL) entrera en vigueur en Presqu'île à Lyon. Explications.

Grossièrement, elle s'étendra du nord de Bellecour au bas des pentes de la Croix-Rousse. Plus précisément, cela concerne la zone allant de la rue Constantine au Nord, à la rue de la Barre au Sud de la Presqu'île. Cela exclut donc la place des Cordeliers et ses rues sous-jacentes, par exemple.

Quels sont les points d'accès de la ZTL ?

Pour accéder à la ZTL et donc à la Presqu'île, cinq points d'accès au périmètre de la ZTL seront mis en place, matérialisés par des bornes. Ces derniers seront matérialisés par des panneaux de signalisation routière, complétés par des affichages et des supports d’information.

Rue Gentil (côté Rhône)

Rue Childebert (côté Rhône)

Rue Constantine (côté Saône)

Rue Port du Temple (côté Saône)

Rue du Président Edouard Herriot (parce Bellecour)

Comment entrer dans le périmètre ?

Pour passer ces points d'accès, les personnes autorisées pourront utiliser plusieurs méthodes, en fonction des usages et besoins :

La reconnaissance de la plaque d'immatriculation

Un badge

Des codes d'accès notamment pour les clients des hôtels

Un système d'interphone notamment pour les véhicules de secours

Pour rappel, la ZTL est active 7/7j, 24/24h. Les bornes seront abaissées tous les jours de 6 à 13 heures, mais cela ne signifie pas que l'accès est libre.

