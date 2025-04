Ce mardi 15 avril, à deux mois du lancement de la Zone à Trafic Limité sur la Presqu'île de Lyon, la Métropole et la Ville faisaient un point sur les dernières précisions concernant ce dispositif mis en place à partir du 21 juin.

Sa mise en place n'a jamais été aussi proche. A partir du 21 juin prochain, la Zone à Trafic Limité sera effective en Presqu'île de Lyon et un nouveau plan de circulation accompagnera ce dispositif cher aux élus écologistes. Si on connaissait déjà la liste des ayants droits permanents (habitants, commerçants, artisans, livreurs…) ainsi que les conditions pour pouvoir prétendre à un laisser passer occasionnel, la Ville de Lyon et la Métropole ont présenté conjointement ce mardi les derniers détails concernant cette ZTL qui sera découpée en deux périodes de la journée avec de 6 h à 13 h les bornes d'accès en position basse et de 13 h à 6 h les bornes d'accès en position haute.

Rappelant que "80% des accès à la Presqu'île se font déjà en vélo, à pied ou en transport en commun", la Métropole et la Ville veulent "créer un environnement attractif et convivial, pour les résidents, les commerces et les visiteurs". Voici les dernières infos à connaître à deux mois de la mise en place de la Zone à Trafic Limité à Lyon.

Les livreurs en scooter bannis de la Presqu'île

C'était l'une des questions qui restaient en suspens concernant la ZTL. Les livreurs de repas qui circulent en scooter, seraient-ils considérés comme ayant droit pour accéder à la zone à partir de 13h ? La réponse a été donnée ce mardi matin et elle est négative. Si début février la Métropole et la Ville avaient indiqué dans la liste des véhicules autorisés à circuler malgré les restrictions les "véhicules de transport de marchandise ou de livraison", les collectivités ont précisé ce mardi matin leur pensée. Et désormais, les collectivités distinguent les véhicules de livraison du reste des ayants droits.

"Que ce soit des livreurs en scooter électrique ou thermique, ils ne feront pas parti des ayants droits permanents ou occasionnels " affirme Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon délégué aux mobilités, tout en précisant, que dans les faits, jusqu'à 13 h, ces scooters pourront de toute manière circuler jusqu'à la mise en position haute des bornes d'accès, tout en étant verbalisables.

Pas de vidéo verbalisation pour les contrevenants

Ces scooters justement, malgré les bornes d'accès en position haute, n'auront de toute manière pas de mal à contourner le dispositif et franchir les bornes d'accès à la ZTL. Si la Ville explique que le seul moyen de faire respecter ce dispositif par tous les véhicules est de réaliser des opérations de contrôle régulierès avec notamment la police municipale, aucune vidéo verbalisation par caméra n'est envisagée. "En réalité, ce n'est pas efficient du tout" détaille Valentin Lungenstrass. "Les scooters ou deux roues passent souvent trop vite devant les caméras. L'agent derrière la caméra n'a pas le temps de faire un arrêt sur image et de procéder à sa verbalisation" complète-t-il.

A noter que tous les véhicules motorisés présents dans la ZTL doivent avoir un justificatif en cas de contrôle, sous peine d'encourir à une amende de 135 euros.

Seulement deux bornes (sur cinq) effectives le 21 juin

Si la ZTL sera effective dès le 21 juin 2025, seulement deux bornes sur cinq seront en service à cette date-là. La première donnera accès à la Presqu'île au niveau de la rue Gentil et la deuxième au niveau de la rue Port du Temple. Trois autres bornes verront ensuite le jour progressivement au niveau de la place des Terreaux pour le nord du dispositif, une autre rue Childebert et enfin une dernière au niveau du bas de la rue Edouart Herriot.

Les ayants droits peuvent s'inscrire à partir du 22 avril

Dès le 22 avril, un guichet numérique sera disponible sur le site lpa.fr. Les ayants-droits, qu'ils soient permanents ou occasionnels auront ainsi possibilité de faire leur demande en ligne afin notamment de récupérer leur badge d'accès. "Pour les personnes ne pouvant effectuer leur demande en ligne, il sera possible de se rendre à la boutique LPA Cordeliers, du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 9h à 16h" explique la Métropole. Une hotline sera également mise sur pied pour permettre de répondre à toutes les questions concernant cette ZTL.

Les secours devront bien utiliser les interphones pour passer

C'était l'une des inquiétudes soulevées par les premières annonces concernant cette ZTL à Lyon. Les secours, et notamment les sapeurs-pompiers, s'étaient interrogés sur la pertinence de devoir faire appel à l'interphone au niveau des bornes d'accès pour pouvoir entrer dans la zone à partir de 13h. "Il y aura un agent en permanence à l'interphone" rassure Valentin Lungenstrass. "La descente des bornes sera extrêmement rapide". La Ville explique que des solutions alternatives, comme la remise de badge d'accès, pourraient être envisagées pour certains véhicules de secours se rendant régulièrement dans la Zone à Trafic Limité.

Le ticket "TCL en Fête!" va jouer les prolongations

Pour "encourager et faciliter les accès en Presqu'île", Sytral Mobilités déploiera le dispositif TCL en Fête à l'occasion de la fête de la musique le 21 juin, comme les années précédentes, mais également les samedis 28 juin, 4 et 12 juillet. Durant ces 4 samedis, un tarif unique de 3,7 euros sera proposé aux voyageurs, permettant de voyager en illimité toute la journée sur l'ensemble du réseau. Une mesure qui devrait permettre de "soutenir les commerces de proximité" et qui sera soumise à l'approbation du conseil d'administration du Sytral.