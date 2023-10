Derniers jours pour découvrir la "Mecque du graffiti" à Fagor-Brandt

Ouverte depuis le 11 octobre dans les anciennes usines Fagor-Brandt, la 5e édition du festival de street-art Peinture Fraîche se termine dimanche 5 novembre.

Au mois de septembre, au moment de dévoiler la 5e édition de Peinture Fraîche, Cart1, le directeur artistique du festival de street-art, confiait vouloir rendre hommage à la Mecque new-yorkaise du graffiti, 5Pointz, détruite il y a tout juste 10 ans. Près de trois semaines après le lancement de l’évènement dans les anciennes usines Fagor-Brandt, le pari est plus qu’abouti.

Du sol aux murs, le site qui doit être transformé en lieu d’entretien pour les tramways TCL est désormais recouvert de graffitis. Un mélange de traits de couleurs qui trouve une surprenante harmonie prit dans son ensemble. "Pour l’instant on a passé 10 000 sprays, c’est autant qu’un magasin à l’année", confie satisfait Pierrick Cart1 au moment d’entrer dans la "dernière ligne droite" du festival.

Pas de prolongation cette année

Cette année, il n’est pas prévu de prolongation de dernière minute, le festival se terminera donc comme annoncé dimanche 5 novembre. Les organisateurs s’attendent à faire le plein pour cette dernière semaine de vacances, d’autant que le site sera bien ouvert ce mercredi 1er novembre. Avec 4 000 personnes accueillies chaque jour sur les derniers week-ends, cette édition devrait permettre à Peinture Fraîche de battre ses records d’affluence.

L'application vidéo du festival permet de voir certaines oeuvres en réalité augmentée. (Crédit Hadrien Jame)

Sur place, n’oubliez pas de télécharger l’application du festival, qui offre un vrai plus pour découvrir les oeuvres sous un autre angle, un certain nombre d’entre elles étant accompagnées de vidéos en réalité augmentée. Et ouvrez l’oeil, des oeuvres de tailles différentes sont disséminées un peu partout à l’intérieur de l’ancienne usine.