Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
© Manon Millet

Un vendredi de nouveau gris à Lyon, jusqu'à 17 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée sous la grisaille qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 10 octobre.

    Les Lyonnaises et les Lyonnais en ont l'habitude cette semaine. Les nuages bas et la grisaille prédominent depuis quelques jours dans toute l'agglomération. Ce vendredi 10 octobre ce sera de nouveau le cas avec une épaisse couche nuageuse qui pourrait avoir du mal à se dissiper. Des éclaircies pourraient être visible en fin de journée.

    Côté températures, il fait 12 degrés ce vendredi matin et le mercure ne dépassera pas les 17 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison avant un weekend légèrement plus lumineux à Lyon.

    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours relativement bonne

