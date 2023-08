Décines-Charpieu se prépare pour la Coupe du monde de rugby

Les All Blacks lors de leur match au Groupama Stadium contre le XV de France le 14 novembre 2017. (Photo de FRANCK FIFE / AFP)

La Ville de Décines-Charpieu se prépare pour accueillir les matchs de la Coupe du monde de rugby du 8 septembre au 28 octobre.

Lyon et le territoire aurhalpin seront au cœur de la Coupe du monde de rugby du 8 septembre au 28 octobre prochain. Et pour la 10ème édition de cette compétition de référence pour le rugby international, cinq matchs seront disputés au Groupama Stadium à Décines-Charpieu.

Rugby Festival

La municipalité invite les participants à "prendre part à la fête" au festival terre de rugby organisé au parc urbain Raymond Troussier, les vendredi 8 septembre et 6 octobre. Au programme du premier jour de lancement de la compétition, des animations rugby par le Décines Rugby League (DRL), tirs de précision, parcours de motricité, rugby XIII fauteuil, etc. La ville organise également des activités autour des jeux traditionnels basques, comme les courses en sac, le lancer de béret, le tir à la corde, ainsi que des animations musicale et dansante. Bien évidemment, le match de lancement France-Nouvelle-Zélande sera diffusé sur écran géant à partir de 20 heures. La ville diffusera également le match France-Italie vendredi 6 octobre sur écran géant. À noter que les places sont limitées.

Neuf matchs dans la région

Pour rappel, neuf matchs seront disputés en Auvergne-Rhône-Alpes :

Lyon - Groupama Stadium

Pays de Galles vs Australie, le 24 septembre à 21 heures ;

Uruguay vs Namibie, le 27 septembre à 17h45 ;

Nouvelle-Zélande vs Italie, le 29 septembre à 21 heures ;

Nouvelle-Zélande vs Uruguay, le 5 octobre à 21 heures ;

France vs Italie, le 6 octobre à 21 heures ;

Saint-Étienne - Geoffroy Guichard

Italie vs Namibie, le 9 septembre à 13 heures ;

Australie vs Fidji, le 17 septembre à 17h45 ;

Argentine vs Samoa, le 22 septembre à 17h45 ;

Australie vs le vainqueur du tournoi de qualification, le 1er octobre à 17h45 ;

