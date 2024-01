Défenestration à Décines, le compagnon de la victime placé en garde à vue 

Dimanche 7 janvier, une jeune femme de 27 ans est décédée à Décines-Charpieu après une chute du 7e étage d’un immeuble. Son compagnon vient d’être placé en garde à vue.

L’accident s’est déroulé à Décines-Charpieu dimanche 7 janvier avenue Salvador-Allende. Une jeune femme de 27 ans a perdu la vie après une chute du 7e étage d’un immeuble. Les pompiers, qui sont intervenus peu après 21 heures, n’ont rien pu faire pour la sauver.

Son compagnon a été interpellé dimanche après l'accident et fait depuis l'objet d'un placement en garde à vue. Selon une information du Progrès, confirmée à Lyon Capitale, une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon "du chef d’homicide aggravé." L'enquête a été confiée à la sûreté départementale du Rhône. Les deux enfants qui étaient présents au moment du drame ont été emmenés par le Samu et pris en charge à l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron.

Enfin, le parquet précise également à Lyon Capitale qu'aucune piste n'est écartée et que "l’enquête se poursuit pour déterminer les causes et circonstances exactes de ce décès"