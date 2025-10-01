Le troupeau est parti du Parc Blandan en direction de la ferme des Brosses à Villeurbanne.

Mercredi 1er octobre, une vingtaine de moutons sont partis du Parc Blandan (7e) pour la 5e édition de la Petite Transhumance. De fermes en fermes, le troupeau transhumera jusqu'à l'Île Barbe pour une arrivée prévue le 4 octobre.

Une vingtaine d'enfants, mais aussi des adultes, sont réunis sur la pelouse du Reduit du Parc Blandan (7e), ce mercredi 1er octobre au matin. Rassemblés autour d'une vingtaine de moutons, ils attendent le départ de la 5e édition de la Petite Transhumance. Pendant trois jours, l'association "la Bergerie urbaine" va faire transhumer ses moutons jusqu'à l'île Barbe, sur un parcours total de 39 km.

Sur leur chemin, les six bergers et le public s'arrêteront dans plusieurs fermes situées sur la couronne Est de la Métropole lyonnaise. L'occasion de rapprocher territoire urbain et campagne : "C'est un moment important, on essaye de reconnecter deux univers au lieu de les confronter et cela permet de créer du lien", explique Gauthier Chapuis, adjoint à la Biodiversité et à la Condition animale à la Ville de Lyon, avant d'ajouter : "Et quoi de mieux pour faire du lien que ces animaux."

Au programme du parcours également, des animations, des concerts et de la restauration. Une grande journée de clôture se tiendra samedi 4 octobre de 11 h à 18 h sur l'Île Barbe.

Des moutons "urbains"

Si l'idée de moutons circulant en ville peut être assez troublante, le troupeau est bel et bien habitué à ce genre d'exercice : "C'est un troupeau qui a vraiment l'habitude de la ville, les moutons ont grandi dans un milieu urbain, ils ont l'habitude de sortir en ville à peu près une fois par semaine de mars à octobre", explique l'une des bergères. Elle poursuit : "Ils sont vraiment domestiqués, ce qui nous permet de les guider assez facilement sur les trottoirs, de les faire s'arrêter aux feux rouges ou de laisser passer les voitures sans gêner la circulation."

Des moutons urbains, parfois même plus habitués à l'homme qu'aux autres animaux : "Pour l'anecdote, le troupeau est plus effrayé par un héron qui prend son envol plutôt que par un camion de 38 tonnes qui klaxonne", partage amusé un autre berger.

Pendant ces quatre jours, le troupeau passera par Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, la Croix-Rousse, avant de terminer son parcours à l'Île Barbe samedi 4 octobre.

