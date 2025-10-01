Actualité
petite transhumance moutons Parc Blandan
Le troupeau est parti du Parc Blandan en direction de la ferme des Brosses à Villeurbanne.

Une vingtaine de moutons en ville : la Petite Transhumance de retour à Lyon

  • par Loane Carpano

    • Mercredi 1er octobre, une vingtaine de moutons sont partis du Parc Blandan (7e) pour la 5e édition de la Petite Transhumance. De fermes en fermes, le troupeau transhumera jusqu'à l'Île Barbe pour une arrivée prévue le 4 octobre.

    Une vingtaine d'enfants, mais aussi des adultes, sont réunis sur la pelouse du Reduit du Parc Blandan (7e), ce mercredi 1er octobre au matin. Rassemblés autour d'une vingtaine de moutons, ils attendent le départ de la 5e édition de la Petite Transhumance. Pendant trois jours, l'association "la Bergerie urbaine" va faire transhumer ses moutons jusqu'à l'île Barbe, sur un parcours total de 39 km.

    Sur leur chemin, les six bergers et le public s'arrêteront dans plusieurs fermes situées sur la couronne Est de la Métropole lyonnaise. L'occasion de rapprocher territoire urbain et campagne : "C'est un moment important, on essaye de reconnecter deux univers au lieu de les confronter et cela permet de créer du lien", explique Gauthier Chapuis, adjoint à la Biodiversité et à la Condition animale à la Ville de Lyon, avant d'ajouter : "Et quoi de mieux pour faire du lien que ces animaux."

    Au programme du parcours également, des animations, des concerts et de la restauration. Une grande journée de clôture se tiendra samedi 4 octobre de 11 h à 18 h sur l'Île Barbe.

    Des moutons "urbains"

    Si l'idée de moutons circulant en ville peut être assez troublante, le troupeau est bel et bien habitué à ce genre d'exercice : "C'est un troupeau qui a vraiment l'habitude de la ville, les moutons ont grandi dans un milieu urbain, ils ont l'habitude de sortir en ville à peu près une fois par semaine de mars à octobre", explique l'une des bergères. Elle poursuit : "Ils sont vraiment domestiqués, ce qui nous permet de les guider assez facilement sur les trottoirs, de les faire s'arrêter aux feux rouges ou de laisser passer les voitures sans gêner la circulation."

    Des moutons urbains, parfois même plus habitués à l'homme qu'aux autres animaux : "Pour l'anecdote, le troupeau est plus effrayé par un héron qui prend son envol plutôt que par un camion de 38 tonnes qui klaxonne", partage amusé un autre berger.

    Moutons, Petite Transhumance parc Blandan

    Pendant ces quatre jours, le troupeau passera par Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, la Croix-Rousse, avant de terminer son parcours à l'Île Barbe samedi 4 octobre.

    Lire aussi : La « Petite Transhumance » : adapter l'élevage des moutons à la ville (vidéo)

    à lire également
    Débordements du 14 juillet à Lyon : l'homme soupçonné d'avoir agressé la police a été interpellé

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Débordements du 14 juillet à Lyon : l'homme soupçonné d'avoir agressé la police a été interpellé 17:35
    petite transhumance moutons Parc Blandan
    Une vingtaine de moutons en ville : la Petite Transhumance de retour à Lyon 17:07
    HOTEL DE region auvergne rhone alpes à lyon
    Non-versement d'aide promise par la Région : la rapporteure publique se positionne en faveur de Givors 16:20
    Antoine Duclaux nommé président de Renault Trucks 15:44
    L'événement Bio-Europe Spring se tiendra à Lyon en 2027 15:10
    d'heure en heure
    Dans une unité psychiatrique lyonnaise © Tim Douet
    Près de Lyon : Le Vinatier recherche des volontaires jouant à des jeux d'argent pour une étude 14:33
    Dermatose nodulaire bovine : vaccination et contrôles renforcés dans l’Ain 13:58
    Rentrée culturelle : au Théâtre des Marronniers, la relève est assurée 13:13
    Financement de sondages des municipales à Lyon : les Ecologistes dénoncent les "intimidations" de Jean-Michel Aulas 12:35
    À Lyon, les soutiens d'Aulas jouent l'indignation après le ralliement de Place publique aux écologistes 11:50
    Aide mains
    Une journée dédiée aux aidants organisée à Lyon 11:11
    Panneaux photovoltaïques lycée Henri Barbusse
    La station d’épuration d’Oullins-Pierre-Bénite bientôt équipée de panneaux photovoltaïques 10:20
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon distribue une série d'aides pour l'agriculture et l'alimentation 09:44
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut