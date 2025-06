Sept ans après, Lyon va vibrer rugby à l'heure des demi-finales du Top 14

Les demi-finales du Top 14 se joueront les 20 et 21 juin 2025 au Groupama Stadium. Pour l'occasion, la Ville et la Métropole de Lyon organisent deux jours d’animations gratuites Place Bellecour.

Lyon va passer à l'heure de l'ovalie le temps d'un weekend. Les 20 et 21 juin prochains, le Groupama Stadium de Décines accueille les deux demi-finales du Top 14, sept ans après les avoir accueilli une première fois et deux ans après la Coupe du monde de rugby 2023.

A cette occasion, et pour surfer sur l'ambiance rugby qui s'installera le temps du weekend à Lyon, un village rugby gratuit sera installé Place Bellecour. Ouvert à tous, il proposera animations, initiations encadrées par des professionnels et même l’exposition du mythique Bouclier de Brennus. Une scène et un écran géant diffuseront des temps forts tout au long des deux journées festives, ponctuées de dédicaces avec les joueurs des équipes demi-finalistes et de rencontres avec les parrains et la marraine de l’événement.

Au-delà de ces deux journées, l'événement s’inscrit dans une dynamique plus large menée par la Ville et la Métropole de Lyon en faveur de la pratique du rugby pour tous les âges. Des cycles d’initiation ont notamment été organisés cette année dans les écoles primaires lyonnaises. Fin mai, le tournoi “Rugby pour Elles” a permis à 450 joueuses de fouler la pelouse du Stade de Gerland.

Le vendredi 20 juin, à 21h05, Toulouse, champion de France en titre, affrontera Clermont ou Bayonne. Le lendemain, toujours au Groupama Stadium, Bordeaux, récent champion d'Europe, retrouvera le vainqueur du match entre Toulon et Castres. Deux affiches de rêve et un weekend ou la région lyonnaise vibrera au rythme des demi-finale du Top 14.