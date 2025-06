Les demi-finales du Top 14, qui se dérouleront vendredi 20 et samedi 21 juin à Lyon, seront accompagnées par des transports en commun renforcés sur le réseau TCL.

Le Groupama Stadium de Décines, près de Lyon, accueillera vendredi 20 et samedi 21 juin les demi-finales du Top 14. Un rendez-vous rugby incontournable qui devrait attirer de nombreux supporters, passionnés ou simples curieux dans les tribunes lyonnaises. Les deux rencontres (Toulouse-Bayonne et Bordeaux Bègles-Toulon) débuteront à 21h05.

Lire aussi : Sept ans après, Lyon va vibrer rugby à l'heure des demi-finales du Top 14

Par conséquent, dès 18 heures, trois navettes tramway seront mises en service et partiront de Part-Dieu Villette Sud, Vaulx-en-Velin La Soie et Meyzieu Les Panettes avec des fréquences comprises entre 3,30 minutes et 9 minutes, en fonction des navettes. Aussi, deux navettes bus sont prévues depuis Eurexpo (un bus toutes les 50 secondes à l'aller, toutes les 36 secondes au retour) et Meyzieu Les Panettes (1,30 à 2 min à l'aller, 1 à 1,20 min au retour). Les départs seront assurés jusqu'à 00h45.

Pour accéder à ces navettes, il faudra se munir d'une contremarque au tarif unique de 5 euros, à acheter sur le site du stade ou auprès des agents sur les quais de départ. Enfin, les lignes de tramway T3 et T5 seront prolongées jusqu'à la fin de la desserte navette, précise TCL. La fréquence du métro A sera portée à 6 minutes en soirée.

Lire aussi : Lignes renforcées, tarif spécial... Le réseau TCL s'adapte pour la Fête de la musique à Lyon