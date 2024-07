Après déjà cinq ouvertures de boutiques en juin, le centre commercial de la Part-Dieu se prépare à accueillir de nouvelles enseignes.

De nouvelles enseignes ont ouvert leurs portes ces dernières semaines à Westfield La Part-Dieu, garantissant aux visiteurs une expérience de shopping toujours plus complète et diversifiée. Et cette offre sera prochainement complétée par l’arrivée de plusieurs autres boutiques.

Neuf nouvelles boutiques entre juin et août

Première nouveauté très attendue, l'ouverture de la première boutique lyonnaise de Fleur & Compagnie. Cette nouvelle enseigne de prêt-à-porter et d’accessoires féminins a été créée en 2022 par l’influenceuse Fleur Fratacci. Celle-ci propose des articles de mode décontractés et bohèmes, dont des robes, accessoires, sacs et chaussures.

D'autres enseignes comme Nachos (cuisine mexicaine), BioTech USA (nutrition sportive), Sixth June (streetwear) et PoltroneSofa (canapés) ont également enrichi l'offre du centre en juin. Par ailleurs, trois autres ouvertures sont prévues en août pour accueillir EDJI (mode), Sushi Way (cuisine japonaise) et Starbucks (café).

Également très attendue, la réouverture du magasin Normal est prévue pour ce mercredi 3 juillet. Avec ses 460 mètres carrés et 50 employés, il s'agira du plus grand d'Europe. Son succès, l'enseigne danoise le doit aux 6 000 produits du quotidien qu'elle propose à prix réduits. Que ce soient les produits de beauté, d'entretien, les fournitures ou encore l'alimentation, on y trouve de tout.

