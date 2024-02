Après avoir reçu près de 30 millions de visiteurs en 2023, le centre commercial Westfield La Part-Dieu va accueillir de nouvelles enseignes en 2024 pour continuer d'attirer les Lyonnais.

Ce jeudi 22 février, le centre commercial Westfield La Part-Dieu présentait son bilan annuel pour 2023. Avec près de 30 millions de visiteurs, la place forte du commerce à Lyon a connu une hausse de sa fréquentation de 6% en un an et un chiffre d'affaires allant de paire. Jean-Philippe Pelou-Daniel, directeur du centre, reste cependant discret sur ce dernier point. "Nous avons beaucoup investi depuis 2020 pour offrir de nouveaux espaces aux visiteurs et ils sont très performants", concède-t-il.

Lire aussi : Hausse de fréquentation au centre commercial Westfield La Part-Dieu à Lyon

De nouvelles boutiques à venir en 2024

Classé premier en France en 2022 par le nombre d’enseignes selon Statista, le centre Westfield La Part-Dieu compte aujourd’hui pas moins de 289 commerces. En un peu plus d'un an, 18 nouvelles enseignes s'y sont installées et d'autres doivent encore ouvrir. Notamment, la marque de cosmétiques pour hommes Horace, dont le magasin ouvrira ce samedi 24 février. Dans les prochains mois, le centre accueillera également Biotech fin avril, Sushi way en juin, Poltronesofà en mai, Skechers et 6th June en juin et Nachos durant l'été.

Une rotation des cellules commerciales qui serait bénéfique à l’activité du centre commercial à en croire la direction. En moyenne, 79% des visiteurs auraient ainsi "un panier moyen de 105 euros", précise Jean-Philippe Pelou-Daniel. Autre point d’attrait pour les clients, l’offre de restauration située au dernier étage du bâtiment qui serait à l’origine d'environ 32% de la fréquentation du centre commercial, quand en comparaison l’offre de loisirs et le cinéma comptent pour 22%. Sur la seule année 2023, le cinéma UGC aurait ainsi vendu 873 000 tickets.

Sécurité, accessibilité, écologie... Westfield s'adapte à sa croissance

Pour répondre à l’augmentation de près de 6% de sa clientèle sur l’année dernière, le centre commercial a dû faire évoluer son accessibilité et possède désormais un parking de 1 850 places. De nouvelles sorties ont également été installées, donnant sur les rues Servient et Bonnel. Pour aller plus loin et limiter l'affluence, Jean-Philippe Pelou-Daniel souhaite d'ailleurs "fermer le tunnel des Brotteaux huit fois dans l'année".

Lire aussi : À Lyon, Westfield la Part-Dieu inaugure deux ouvertures sur le quartier

Par mesure de sécurité, des bornes d'appel d'urgence ont aussi été installées dernièrement. Celles-ci doivent ainsi permettre aux clients de joindre rapidement le poste de sécurité en cas de besoin. Par ailleurs, le centre commercial participe depuis décembre au dispositif Angela, mis en place par la Ville de Lyon, et qui vise à lutter contre le harcèlement de rue. Déjà 45 commerçants et 70 membres du personnel du centre y ont été formés, ce qui a permis à ce stade quatre interventions.

Une borne d'urgence du centre commerciale, permettant de joindre la sécurité. (Photo RC)

Sur un plan plus écologique, le centre s'est aussi engagé à atteindre la neutralité carbone en 2030. "Nous souhaitons contribuer à la transition écologique de Lyon", affirme ainsi Jean-Philippe Pelou-Daniel. De manière concrète, la consommation énergétique du centre a été réduite de 25% en 2023. Un gain notamment permi par évolution une diminution de 60% de l'éclairage des parkings de 60%, l’installation d’ampoules LED ou encore une restriction de la température de chauffe des parties communes du centre à 17°c.

Lire aussi : Lyon : le centre commercial Westfield La Part-Dieu inaugure son rooftop