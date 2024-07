Le CAUE présente une maison du futur

Le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Rhône Métropole (CAUE) présente son exposition "Le tour des matériaux d'une maison écologique" depuis mars dernier jusqu'au 28 novembre 2024.

Le CAUE offre au grand public et aux professionnels, la possibilité de venir découvrir leur nouvelle exposition « Le tour des matériaux d’une maison écologique ». Une bonne idée d'activité pour le mois d'août.

Une expo-témoignage

Cette rétrospective retrace le parcours de la rénovation d'une maison traditionnelle ornaise (Normandie) par le collectif Anatomies d'Architecture (coopérative fondée par deux architectes et un anthropologue en 2018). Cette maison a été réalisée sans béton et membranes plastiques, uniquement à partir de matériaux naturels venant de moins de 100 km du chantier (chanvre, terre crue, acacia, liège recyclé).

Les visiteurs pourront découvrir les questionnements ayant donné naissance à ce projet. Comment reconnecter l'habitat à son environnement ? Construire une maison avec des matériaux régionaux ? Comment modéliser une maison écologique qui prend en compte les spécificités locales : savoir-faire, patrimoine architectural et géographie du milieu ? Comment sortir de l'habitat standard pour préférer un habitat durable et adapté à son environnement ?

Le public pourra apprendre sur le projet et sa mise en œuvre par le biais de bandes dessinées grand format et d'interviews. De même, il sera possible de découvrir les étapes de projet d'Anatomies d'Architecture. D'abord, la construction et la conception d'une "architecture bioclimatique, 100% locale, naturelle et réversible". Puis, la recherche de terrain et des enquêtes réalisées sur l'ensemble du globe, à la rencontre d'acteurs plus ou moins spécialisés sur cette question. Enfin, la pédagogie et la transmission des savoirs et des compétences acquis grâce à ce chantier.

