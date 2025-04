Mort du Pape François : les réactions s'enchaînent à Lyon

Le cardinal Barbarin (à gauche de dos) et le pape François © VINCENZO PINTO / AFP

Plusieurs élus de Lyon ont réagi au décès du Pape François survenu lundi 21 avril.

Le Pape François est mort en ce lundi de Pâques à l'âge de 88 ans au lendemain de son apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre. Il souffrait d'une double pneumonie. Pour rappel, Philippe Barbarin est toujours cardinal, tout comme l'ex-avocat lyonnais Jean-Paul Vesco qui avait été nommé cardinal fin 2024.

"Son pontificat a été une invitation constante à servir les autres, à tendre la main aux plus vulnérables et à promouvoir la paix"

Le maire LR du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, a salué "un grand homme, un guide spirituel humble et humaniste, qui aura marqué durablement l’histoire de l’Église et le cœur de millions de fidèles".

Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a de son côté indiqué que François "a su faire entendre une parole forte sur les dérèglements du monde, appelant à la solidarité avec les plus pauvres, au dialogue entre les cultures et à la préservation de notre planète. Sa voix a éclairé le débat public et nourri la conscience collective".

L'ancien député Renaissance de Lyon, Thomas Rudigoz, a de son côté salué un "artisan de paix, conscience universelle, pasteur humble au service de tous" qui "a incarné le renouveau de l’Église catholique à travers le monde, en plaçant au cœur de son pontificat la justice sociale, la concorde et la dignité de chaque être humain".

La conseillère municipale LR de Lyon, Béatrice de Montille, a de son côté partagé une photo d'elle avec le Pape. "Merci Pape François d'avoir guidé l'Eglise avec des messages d'espérance, de paix et de fraternité", écrit-elle.

Sébastien Michel, maire LR d’Ecully considère que son décès "plonge les catholiques dans la peine en ce week-end de Pâques." Et d'ajouter : "1er Pape non européen, il aura toujours pris soin d’être au côtés des plus démunis".

Le maire LR de Saint-Priest et président de la droite à la Métropole de Lyon, Gilles Gascon, a également réagi : "Son pontificat a été une invitation constante à servir les autres, à tendre la main aux plus vulnérables et à promouvoir la paix."