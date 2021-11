De grosses chutes de neige attendues ce week-end dans la région

En altitude comme en plaine, la neige pointe le bout de son nez dans le région : le week-end du 27 et 28 novembre s'annonce froid et neigeux en Auvergne-Rhône-Alpes.

De la neige est attendue dans les massifs de la région. Plus de 30 centimètres devraient s'amonceler au-delà de 1 000 mètres dans les Alpes, annonce Météo France. Par ailleurs, d'importantes chutes de neige sont prévues dans le département de l'Isère dès samedi.

❄️#Neige #Weekend

MAJ au 26/11 📊Cumuls attendus sur 2 jours :

🔹40/60 cm sur Pyrénées > 800m, loc. 80cm sur l'ouest

🔹30/50 cm sur le Massif central >800m

🔹25cm sur le Morvan

🔹40/60cm sur le Jura > 500m

🔹20/40cm sur les Vosges > 500m

🔹60/80cm sur les Alpes > 800m pic.twitter.com/FYwzRYUezn — Météo-France (@meteofrance) November 26, 2021

Les secteurs de Belledonne, de la Chartreuse, de l’Oisans, de la Matheysine et du Vercors seront les principaux concernés, indique Météo France. La neige devrait se faire plus insistante dimanche avec des averses tout au long de la journée dans les massifs comme en plaine, excepté le secteur Vienne. Plus tard dans le week-end, Grenoble devrait elle aussi voir des averses de neige s'abattre sur son sol.