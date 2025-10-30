Une journée entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus

C'est une journée assez agréable qui attend toute l'agglomération lyonnaise, avec des éclaircies et un vent qui sera bien moins fort que la veille.

Ce jeudi 30 octobre 2025, le soleil devrait être présent assez largement dans le ciel lyonnais. Après une nuit humide, le retour au sec est prévu ce matin avec le développement des éclaircies tout au long de la journée ensuite. Un jeudi qui sera marqué également par un vent beaucoup plus faible que la veille.

Côté températures, il fait déjà 12 degrés ce jeudi matin et le mercure atteindra les 16 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison.