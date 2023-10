Le mercredi 25 octobre, Grégory Doucet a inauguré une mosquée dans le 7e arrondissement de Lyon. Une visite qui fait polémique, l'opposition lui rappelant son refus de participer au Vœu des Échevins depuis sa prise de fonction.

C'est une visite qui, malgré l'absence de publicité sur les réseaux sociaux du maire de Lyon, ne passe pas inaperçue. Ce mercredi 25 octobre, Grégory Doucet a inauguré dans le 7e arrondissement de Lyon la mosquée Imam Malik. Une présence qui fait depuis polémique, notamment à droite et dans l'opposition de la mairie écolo.

"On est en droit de se poser des questions sur son vrai rapport à la laïcité"

Jérémie Breaud, maire de Bron

Les élus d'opposition reprochent au maire son rapport ambigu à la laïcité, rappelant que Gregory Doucet refuse, depuis sa prise de fonction, de participer au traditionnel Vœu des Échevins à la basilique de Fourvière. "Ce qui est choquant ce n'est pas tant le fait que Grégory Doucet aille inaugurer une mosquée, c'est qu'il le fasse alors qu'il refuse de perpétuer la tradition du Vœu des Echevins" confirme Jérémie Bréaud, joint par Lyon Capitale. Avant de poursuivre : "Soit il est présent à tout, soit à rien. Quand on se rappelle qu'en juin 2022 Grégory Doucet avait déroulé le tapis rouge à Jean-Luc Mélenchon, symbole de l'islamo gauchisme qui fracture la société à des fins électoralistes, on est en droit de se poser des questions sur son vrai rapport à la laïcité" poursuit le maire de Lyon et conseiller régional.

Même son de cloche du côté de Béatrice de Montille, conseillère d'opposition à Lyon. Sur X (ex-Twitter), la centriste a également réagi à la visite de Grégory Doucet pour l'inauguration de la mosquée du 7e arrondissement. "Refuser d'entrer dans la basilique de Fourvière pour le traditionnel Vœu des Échevins mais accepter de couper le ruban pour l'inauguration de la mosquée Imam Malik dans le 7e à Lyon. Tout cela au nom de la “laïcité”. L'extrême gauche se perd dans ses incohérences" affirme-t-elle.

Refuser d’entrer dans la basilique de Fourvière pour le traditionnel Voeu des Echevins mais accepter de couper le ruban pour l’inauguration de la mosquée Imam Malik dans le 7ème à Lyon.



Tout cela au nom de la “laïcité”. L’extrême gauche se perd dans ses incohérences. pic.twitter.com/p1LHWBsZy1 — Béatrice de Montille (@bdemontille) October 26, 2023

"Une laïcité à géométrie variable"

David Kimelfeld, conseiller métropolitain

Citant l'article 1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, Grégory Doucet s'est défendu sur X (ex-Twitter). "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. Il m'importe que des fidèles, quelle que soit leur foi, puissent la pratiquer dans des conditions dignes. J'assiste ici à une inauguration de lieu de culte avec l'Etat" explique l'édile.

Article 1 : "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes".



Il m'importe que des fidèles, quelle que soit leur foi, puissent la pratiquer dans des conditions dignes. J'assiste ici à une inauguration de lieu de culte avec l'Etat.



1/2 https://t.co/iqkB8VMz4P — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) October 26, 2023

Si David Kimelfeld, ancien président de la Métropole de Lyon, interrogé par le Figaro estime que le maire de Lyon est "dans son rôle" en participant à une telle inauguration, il évoque son étonnement concernant "la laïcité à géométrie variable du maire qui n'assiste pas au Vœu des Échevins qui est en réalité plus affaire de patrimoine de la ville que de religion." Gilbert Collard, ancien député du Gard et aujourd'hui député européen, évoque même une "pseudo laïcité" et qualifie le maire de Lyon de "racoleur de mosquée électorale" sur les réseaux sociaux.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet (EELV), accepte d’inaugurer une mosquée cette semaine, alors qu’il refuse de participer au Vœu des Échevins depuis son élection au nom de la pseudo laïcité : quel racoleur de mosquée électorale !https://t.co/rkMy9MNHBg — Gilbert Collard (@GilbertCollard) October 27, 2023

Depuis trois ans et le début du mandat de l'édile Vert à Lyon, ce dernier a décidé de rompre avec la tradition du Vœu des Echevins. Cette messe traditionnelle de la ville de Lyon, vieille de 380 ans, rend hommage chaque année à la Vierge Marie qui aurait, en 1643, protégé la ville contre la peste. Chaque 8 septembre, le maire de Lyon remettait à Fourvière, au cours de la cérémonie religieuse, un écu d'or à l'archevêque afin de bénir la ville. De Louis Pradel à Gérard Collomb en passant par Raymond Barre ou Michel Noir, tous les maires, à l'exception d'Edouard Herriot, ont toujours participé à cette cérémonie.

Au nom de la laïcité, Grégory Doucet a mis fin à cette tradition estimant que ce n'était "pas le rôle d'un élu de prendre part à une cérémonie religieuse quelle que soit sa nature". Pas sûr que cette justification suffise à mettre fin à la polémique.