Le changement d'heure vit-il ses dernières années ?

Si les membres de l'Union Européenne s'étaient mis d'accord pour son abandon, l'heure définitive à adopter n'a toujours pas été trouvée. Pour l'heure, cette question est toujours en suspens.

Dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h, il sera en réalité 2h. Une heure de sommeil en plus et un changement d'heure qui ne cesse de questionner sur sa véritable utilité. Instauré depuis 1976 en France, dans le but de faire des économies d'énergie, notamment sur l'éclairage artificiel, il est depuis quelques années remis en question.

En 2019, un sondage mené en France par la commission des affaires européennes de l'assemblée nationale, avait montré que plus de 83% des Français étaient favorables à l'arrêt du changement d'heure deux fois par an. Mais pour qu'une telle mesure soit mise en place, c'est au niveau européen que cela se joue. Car ce samedi soir, c'est bien dans toute l'Union Européenne que les montres seront retardées d'une heure.

Des économies d'énergie ?

Mis en place pour la première fois en Europe par l'Allemagne en 1907, le changement d'heure est aujourd'hui en vigueur sur l'ensemble du vieux continent. Mais son utilité, notamment pour réduire la facture énergétique, est aujourd'hui questionnée. Selon le service de recherche du parlement européen qui publiait une étude en 2017, le changement d'heure permettrait en réalité une économie de 0,5 à 2,5% selon les pays. Des résultats qui s'expliquent notamment par l'évolution des éclairages publics ces dernières années.

De plus, selon une étude de l'Université Queen's de Belfast, l'arrêt du changement d'heure pourrait en réalité faire économiser sur la facture d'énergie des ménages. En stoppant le changement d'heure, les jours seraient plus longs le soir en hiver, ce qui éviterait les pics de demande électrique lorsque les gens rentrent chez eux du travail alors qu'il fait déjà nuit.

La crise sanitaire a mis sur pause le processus

Critiqué par de nombreux européens, notamment pour son impact négatif sur l'horloge interne des tout-petits, le changement d'heure pourrait vivre ses dernières années d'existence.

En 2019 les députés européens avaient même voté pour sa suppression, qui devait entrer en vigueur en 2021. Depuis, la crise sanitaire est venue perturber l'élaboration du texte et les chefs d'Etats des différents pays européens ne parviennent pas à s'entendre sur l'heure définitive à adopter. Heure d'été ou heure d'hiver ? Pour l'heure, les européens ont encore le droit aux deux. Jusqu'à quand ?