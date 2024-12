Dans le Rhône, le collège Alexis Kandelaft a achevé sa transformation

Le collège Alexis Kandelaft à Chazay-d’Azergues, dans le Rhône, a vu ses bâtiments et ses équipements entièrement transformés depuis 2022. Le nouvel édifice a été inauguré jeudi 19 décembre.

Alors que les vacances scolaires de Noël débutent ce soir, le collège Alexis Kandelaft à Chazay-d’Azergues, dans le Rhône, débutera la nouvelle année entièrement rénové. Construit en 1974, l’édifice souffrait d’une certaine vétusté et était devenu trop énergivore. Pour pallier ces problèmes, le Département du Rhône a entrepris en 2022 la rénovation du bâtiment ainsi que des équipements pour un coût total de 11,5 millions d’euros.

L’édifice flambant neuf a été inauguré jeudi 19 décembre en présence de la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, ainsi que d’Alexandre Portier, ministre démissionnaire délégué à la Réussite scolaire et à l'Enseignement professionnel.

Deux ans de travaux

Pensée en trois phases, la rénovation s’est d’abord concentrée sur la restructuration des différentes salles de classe, de sciences ou encore de la salle multimédia, mais également sur la rénovation de l’espace de restauration, des cuisines et du réfectoire. Entre la rentrée 2023 et le printemps 2024, le bâtiment technologique a été partiellement restructuré, tout comme la salle de musique, les quatre salles d’enseignement général et la salle polyvalente ont été réhabilitées. Enfin, jusqu’à la Toussaint, la réhabilitation du hall de l’accueil, des trois salles d’enseignement général et le réaménagement des espaces extérieurs sont venus conclure ces deux ans de travaux.

Une attention "particulière" a par ailleurs été apportée sur la performance énergétique. Ces travaux de réhabilitation et de restructuration devraient en effet permettre à terme une économie d’énergie de 65 %, promet le Département du Rhône.

Lire aussi : Rhône : le futur collège d'Albigny-sur-Saône portera le nom de Marie Marvingt