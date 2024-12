Ententes sur les prix : près de 200 millions d'euros d'amende pour le Lyonnais Seb

Le groupe lyonnais Seb a écopé d'une amende de près de 200 millions d'euros pour s'être entendu avec ses concurrents afin de maintenir des prix de vente plus élevés.

Dix fabricants d'électroménager et deux distributeurs ont été sanctionnés jeudi 18 décembre par l'Autorité de la concurrence française et devront payer un total de 611 millions d'euros d'amende pour s'être entendus afin de maintenir des prix de vente plus élevés entre février 2007 et décembre 2014.

Le groupe rejette "toute allégation selon laquelle ses pratiques n’auraient pas été conformes aux règles de la concurrence"

Le Lyonnais Seb a ainsi écopé d'une amende de 189,5 millions d'euros et a indiqué dans un communiqué qu'il "formera un recours" devant la cour d'appel de Paris rejetant "toute allégation selon laquelle ses pratiques n’auraient pas été conformes aux règles de la concurrence".

L'objectif des ententes sanctionnées était de "réduire la concurrence, notamment celle exercée par les distributeurs en ligne, et maintenir des prix de vente élevés pour les consommateurs", précise l'Autorité de la concurrence.

Les moyens mis en place allaient de l'interdiction de vente de certains produits sur internet à la communication de "prix de vente conseillés" par les fabricants avec "un langage codé pour dissimuler les consignes de prix", suivie d'une "surveillance" pour s'assurer que les distributeurs les respectaient.