Un temps nuageux avec quelques gouttes de pluie attendues à Lyon ce vendredi

C'est une journée assez fraîche qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 21 août, avec quelques averses attendues.

Elle touche l’agglomération lyonnaise depuis hier et devrait continuer de le faire ce vendredi 21 août. Une légère pluie est, en effet, annoncée dans une journée qui s’annonce beaucoup moins instable que la veille, mais avec de gros nuages cachant le soleil.

Côté températures, il fait déjà 17 degrés ce vendredi matin et le mercure atteindra les 25 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs inférieures aux normales de saison et qui devraient continuer de baisser au fil des jours.