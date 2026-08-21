Actualité
@WilliamPham

Un temps nuageux avec quelques gouttes de pluie attendues à Lyon ce vendredi

  • par Corentin Lucas

    • C'est une journée assez fraîche qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 21 août, avec quelques averses attendues.

    Elle touche l’agglomération lyonnaise depuis hier et devrait continuer de le faire ce vendredi 21 août. Une légère pluie est, en effet, annoncée dans une journée qui s’annonce beaucoup moins instable que la veille, mais avec de gros nuages cachant le soleil.

    Côté températures, il fait déjà 17 degrés ce vendredi matin et le mercure atteindra les 25 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs inférieures aux normales de saison et qui devraient continuer de baisser au fil des jours.

    à lire également
    Dans le parc naturel du Haut-Jura, des panneaux routiers pour protéger les lynx 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un temps nuageux avec quelques gouttes de pluie attendues à Lyon ce vendredi 07:00
    Dans le parc naturel du Haut-Jura, des panneaux routiers pour protéger les lynx  20/08/26
    À Tassin, le renard condamné par la préfecture du Rhône à être abattu suscite une forte mobilisation 20/08/26
    Saint-Etienne : les anciens locaux H&M trouvent un locataire après six ans vides 20/08/26
    Pour la première fois à l'UTMB Mont-Blanc, trois coureurs rarámuri au départ à Chamonix  20/08/26
    d'heure en heure
    Lyon : une femme de 92 ans violemment agressée lors d’un cambriolage 20/08/26
    Tramway TCL ligne
    Nouvelle ligne, nouveaux horaires, prolongement du T4… ce qui va changer dans le réseau TCL le 31 août 20/08/26
    rhone-sapeurs-pompiers-jpg
    Un important incendie ravage une entreprise aux abords de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry 20/08/26
    "La pire nuit", "l’enfer" : après la canicule, les Lyonnais font face à des nuits tropicales 20/08/26
    Nouvelles règles environnementales pour la commande publique : la Drôme déjà préparée 20/08/26
    Cyclisme : où et quand voir le successeur du Lyonnais Paul Seixas sur le Tour de l’Avenir en Auvergne-Rhône-Alpes 20/08/26
    Netflix tourne en secret à Lyon avec Dany Boon et Diane Kruger 20/08/26
    L'OL célèbre le troisième maillot dans une soirée funk au Transbordeur 20/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut