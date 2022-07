Dans l’Académie de Lyon, la réussite des lycéens au baccalauréat baisse

Image d’illustration – Résultats du brevet – Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Sur les 35 028 jeunes lycéens qui se sont présentés au bac cette année dans l’Académie de Lyon, qui est composée du Rhône, de l’Ain et de la Loire, 91,3% ont validé l’examen. Un taux de réussite en baisse de près de 3 points par rapport à 2021.

Au terme des rattrapages le taux de réussite au baccalauréat s’est amélioré dans l’Académie de Lyon, mais il reste en baisse par rapport à 2021. De 86,3% au lendemain de la première session d'examen il est passé à 91,3% dans les départements du Rhône, de la Loire et de l’Ain après les rattrapages, selon les chiffres dévoilés ce lundi par le rectorat. Soit une baisse de 2,7 points par rapport à l’année dernière. Un constat également partagé au niveau national.

La réussite en net recul dans les filières technologique et professionnelle

Au total, l’académie compte 31 986 nouveaux bacheliers répartis comme suit selon les filières :

96,2 % des 18 752 lycéens inscrits au bac général ont obtenu le précieux diplôme en 2022. Soit une baisse de 1,3 point par rapport à 2021. Bac technologique : 88,8 % des 7 733 lycéens inscrits au bac technologique ont obtenu le précieux diplôme en 2022. Soit une baisse de 4,1 points par rapport à 2021.

88,8 % des 7 733 lycéens inscrits au bac technologique ont obtenu le précieux diplôme en 2022. Soit une baisse de 4,1 points par rapport à 2021. Bac professionnel : 82,8% des 8 543 lycéens inscrits au bac professionnel ont obtenu le précieux diplôme en 2022. Soit une baisse de 4,2 points par rapport à 2021.

Le Rhône dernier de la classe

Pour les bacheliers ce baccalauréat avait une saveur particulière, car depuis 2019, l'examen général a changé de formule. Il se compose désormais d'un tronc commun de matières, complété par deux enseignements de spécialité choisis à la carte par les élèves. Fait inédit depuis 2019 : les épreuves de la nouvelle formule se sont déroulées en intégralité, pour la première fois après deux années perturbées par le covid-19. Les résultats étaient donc scrutés avec attention par les académies et le ministère de l’Éducation.

Parmi les trois départements de l’Académie, c’est dans le Rhône que le taux de réussite est le plus bas, avec 90,9% de diplômés, soit 19 250 nouveaux bacheliers, dont 11 108 au baccalauréat général (96,1% de réussite), 4 157 au baccalauréat technologique (88,3%) et 3 985 au baccalauréat professionnel (81,3%). En comparaison, dans l’Ain le taux de réussite est de 92,6% et dans la Loire de 91,4%.