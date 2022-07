Les résultats du baccalauréat 2022 sont tombés mardi 5 juillet. Avant la session de rattrapage, les résultats provisoires dégagent une tendance d'un taux de réussite à la baisse entre la version 2021 et 2022. Les chiffres enregistrés à l'échelle nationale se confirment dans l'Académie de Lyon. On fait le point.

Fin du suspense pour les 35 041 candidats de l'Académie de Lyon qui se sont présentés à l'examen du baccalauréat version 2022. Mardi 5 juillet, en France, ils étaient plus de 700 000 à se rendre dans les établissements ou sur le site internet du ministère pour découvrir leur résultat. Mention, ou passable, les futurs bacheliers étaient forcément crispés devant leur ordinateur ou les grilles des lycées avant l'ouverture. À raison, puisque les résultats favorables de l'examen avant la session de rattrapage sont en net recul comparés aux deux années précédentes, dont les épreuves ont été perturbées par la crise sanitaire.

Par ailleurs, ce baccalauréat avait une saveur particulière car depuis 2019, l'examen général a changé de formule. Il se compose désormais d'un tronc commun de matières, complété par deux enseignements de spécialité choisis à la carte par les élèves. Fait inédit depuis 2019 : les épreuves de la nouvelle formule se sont déroulées en intégralité, pour la première fois après deux années perturbées par le covid-19.

Baisse de près de 5 points entre 2021 et 2022

Côté résultat, le taux de réussite à l'examen avant les rattrapages est en recul. Au niveau national, une baisse de 4,7 points est enregistrée par rapport à 2021. Presque une surprise à la vue de la tendance des résultats de ces trente dernières années.

La tendance nationale se confirme sensiblement à l'échelle locale. Dans l'Académie de Lyon, qui comprend les départements du Rhône, de la Loire et de l'Ain, le taux de réussite au bac au lendemain de la première session d'examen était de 91% en 2021. En 2022, selon les derniers chiffres, il tombe à 86,3%, soit une baisse de 4,6 points.

Chute de la filière technologique

Si le bac général et professionnel subit une légère baisse, l'effondrement du taux de réussite entre 2021 et 2022 dans l'Académie de Lyon est lié à la chute vertigineuse du nombre de bacheliers de la filière technologique. De 88,1 % en 2021 à 79,1%, le bac technologique voit son pourcentage chuter de 9 points. La filière technologique responsable de la baisse globale du pourcentage de bacheliers avant les rattrapages ? Pas vraiment puisque le baccalauréat général et professionnel a perdu respectivement 3,2 et 3,6 points également.

À noter qu'à l'échelle académique, les filles ont globalement plus réussi leurs épreuves que les garçons avec un taux de réussite supérieur de près de plus de 4 points. Dans le Rhône, ils sont plus de 18 000 nouveaux bacheliers avec un taux de réussite de 85,7 %. Tous ces chiffres ne prennent cependant pas en compte la session de rattrapage qui débute ce mercredi 6 juillet jusqu'au vendredi 8 juillet. Au niveau départemental, il pourrait être au maximum 1621 Rhodaniens de plus à obtenir leur baccalauréat grâce à la session de rattrapage. Réponse en fin de semaine.