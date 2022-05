Comme à Lyon, la baisse des subventions de la Région pour les acteurs culturels fait jaser à Saint-Etienne. Le maire LR de la cité, Gaël Perdriau, demande "dans les plus brefs délais" des explications au président LR de la Région, Auvergne-Rhône-Alpes.

La baisse drastique des subventions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes accordée aux acteurs culturels a déclenché une vive polémique à Lyon. A Lyon, de nombreux acteurs culturels sont touchés, pour un montant total de 2 millions d'euros. Certaines structures, avec cette baisse, sont menacées de fermeture.

Joris Mathieu, directeur du TNG de Lyon (Théâtre Nouvelle Génération, et membre du bureau national du Syndeac, syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, était l'invité de Lyon Cap et de 6 minutes chrono ce mercredi 25 mai.

"On a d'abord été frappé par une forme de stupéfaction et sidération", explique-t-il. Le directeur du TNG dénonce "la méthode employée". "Ces annonces frappent un nombre très important d'établissements, avec des annonces tardives - au mois de mai - et donc ça met dans une grande difficulté des acteurs qui sont frappés pour certains très durement. C'est d'une ampleur inédite et surtout il n'y aucune concertation. Les acteurs (culturels) n'ont pas été informés. On ne nous annonce pas, on apprend sous forme de rumeurs. Aucune information ne nous a été transmise officiellement", poursuit Joris Mathieu.

Chez LR, la baisse des subventions au monde de la culture interroge aussi

Dans une lettre ouverte, 60 structures culturelles dénoncent le choix de la Région de baisser certaines subventions (décryptage à retrouver ici).

"Attaquer la culture, c’est par ça que commencent tous les régimes fascistes", a vivement dénoncé Grégory Doucet, le maire de Lyon (à lire ici).

A Saint-Etienne, aussi, la baisse des subventions fait réagir. Le maire LR de la commune, Gaël Perdriau, demande des explications, notamment pour la baisse du soutien à la Biennale internationale ou à la Comédie de Saint-Etienne.

Perdriau réclame "des réponses claires dans les plus brefs délais"

Gaël Perdriau, le maire LR de la ville, ne cache pas sa colère et demande des explications au président LR de la Région, Laurent Wauquiez.

Le 11 et le 12 mai, Perdriau a déjà envoyé des courriers à Wauquiez pour réclamer des explications. D'après Le Progrès, dans un communiqué du 25 mai, sans réponse aux précédents courriers, Perdriau réclame que la Région apporte "dans les plus brefs délais, des réponses claires et audibles à ces interrogations".

"De nombreuses structures, de toutes natures et de toutes tailles, déjà fragilisées ces dernières années par la pandémie de covid-19, sont aujourd’hui menacées par cette diminution drastique des subventions régionales", poursuit le maire LR de Saint-Etienne, 2e ville la plus peuplée de la Région après Lyon.

En pleine polémique sur la baisse des subventions accordées par la région Auvergne-Rhône-Alpes à de nombreux acteurs culturels lyonnais, Lyon Capitale révélait lundi soir que la collectivité s’apprêterait à accorder une subvention de 500 000 euros au festival Inversion, co-organisé par le Lou Rugby. Un événement qui verra Stromae, Orelsan ou encore PNL se produire à Gerland en juin. Toutes les explications ici.

