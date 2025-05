Une instabilité persistante : la météo du dimanche 4 mai à Lyon

Après les orages de la veille, une instabilité persistante est attendue ce dimanche, avec des averses à partir de 13h. La météo à Lyon.

La journée commence sous un ciel couvert avec des pluies faibles le matin. Les températures matinales avoisinent les 14°C. Dans l'après-midi, le temps reste perturbé avec des averses orageuses possibles, et les températures atteigneront 20°C entre 14 et 16 heures. En soirée, le ciel demeure couvert avec des risques d'averses orageuses, et les températures descendent à 15°C. La nuit s'annonce également pluvieuse avec des températures autour de 13°C.

Le département placé en vigilance jaune orages et pluie-inondation

Météo-France a placé le département du Rhône en vigilance jaune pour orages et risques de fortes précipitations jusqu'à minuit. Les conditions météorologiques devraient s'améliorer progressivement dans les prochains jours, avec une diminution des précipitations et des températures plus clémentes attendues en milieu de semaine.