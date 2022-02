Jeudi 10 février, des élus de Villeurbanne donnent rendez-vous aux viewers sur la plateforme Twitch pour un live autour de "Villeurbanne, capitale française de la culture".

Au programme Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne et Gaëtan Constant, adjoint délégué à la lutte contre la fracture numérique, donnent rendez-vous aux Villeurbannais pour un live Twitch spécial "Villeurbanne, capitale française de la culture".

Dès jeudi 10 février à 20 heures, huit jeunes habitants impliqués dans l’organisation du Festival jeunesse qui se déroulera à la Feyssine en juin prochain vont participer à ce live diffusé sur la chaine Twitch de la Ville. Autour du jeu Gartic phone (une version revisitée du téléphone arabe qui envahit les "streams" depuis plusieurs mois), ils échangeront avec les viewers et témoigneront de leur engagement sur ce projet.

Les élus de Villeurbanne n'en sont plus à leur coup d'essai sur cette plateforme de vidéo en direct où les internautes échangent sur différentes thématiques. En décembre 2020, le maire Cédric Van Styvendael participait déjà à un live Among Us.

