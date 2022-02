Un conducteur de 27 ans est entré en collision avec une automobiliste dimanche soir à Lyon alors qu'il roulait sans permis à grande vitesse et sous l'emprise de stupéfiants.

Dimanche 6 février, à 21h45, un automobiliste a heurté un autre véhicule au niveau de la rue Notre-Dame dans le 6e arrondissement de Lyon. Le véhicule en cause roulait à une vitesse excessive selon la direction départementale de la sécurité publique. La jeune femme à bord de la voiture percutée a reçu 5 jours d'ITT alors qu'un piéton, à proximité du lieu où s'est déroulé l'accident, a été blessé par un débris de pare-choc, ce dernier a reçu 15 jours d'ITT.

Les agents dépêchés sur place ont pu constater que le mis en cause, âgé de 27 ans, n'était pas titulaire du permis et conduisait sous l'emprise de produits stupéfiants. Placé en garde à vue, l'intéressé a tout de même nié avoir consommé des substances alors que ses analyses toxicologiques ont révélé qu'il était positif au THC. Il a été présenté au parquet et placé sous contrôle judiciaire en vue d'un jugement.