Crues : quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

Mercredi 13 décembre, quatre départements de l’Est de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange en raison d’un risque de crue important.

Le niveau de l’eau monte depuis le début de la semaine dans l’Ain, en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie. Couplée à la fonte du manteau neigeux en raison du redoux, les fortes précipitations enregistrées depuis plusieurs jours sur ces quatre départements de l’Est de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont fait monter le niveau de l’Arve, l’Isère ou encore le Rhône. Ce mercredi 13 décembre, ces quatre départements sont donc placés en vigilance orange en raison du risque de crue lié à ces cours d’eau.

Dans l’Ain, le Rhône est particulièrement surveillé en amont du Guiers. Plus à l’Est, l’Arve connaît actuellement une crue importante entre Annemasse et Bonneville, mais les niveaux devraient s’orienter à la baisse à partir de ce mercredi selon Vigicrues, l’organisme chargé de mesurer le niveau des cours d’eau en France. Enfin, du côté de Grenoble, le niveau de l’Isère qui avait commencé à baisser et reparti à la hausse au milieu de la nuit. Cette augmentation du débit de la rivière devrait toutefois être brève, Vigicrues annonçant une nouvelle baisse à partir de cet après-midi.

En attendant, il convient de faire preuve de prudence à proximité de ces cours d’eau.