La réouverture du tunnel du Mont-Blanc avancée au 15 décembre

Fermé depuis le 16 octobre pour maintenance, le tunnel du Mont-Blanc va finalement rouvrir avec trois jours d’avance, le vendredi 15 décembre.

Initialement prévue le 18 décembre, la réouverture du tunnel du Mont-Blanc va être avancée de trois jours. Fermé depuis le 16 octobre pour d’importants travaux de maintenance, l’ouvrage de 11,6 km rouvrira vendredi 15 décembre aux milliers d’automobilistes qui l’empruntent chaque jour, a annoncé dans un communiqué le Groupement Européen d'Intérêt Economique du Tunnel du Mont-Blanc (GEIE-TMB).

Une opération à 20 millions d'euros

Ce chantier de neuf semaines a mobilisé plus de 200 personnes et l'intervention de 50 entreprises, afin de remplacer des éléments de dalle située au centre du tunnel, mais aussi des accélérateurs et des ventilateurs situés sur la voute. Une opération évaluée à 20 millions d’euros pour l’ouvrage, qui permet aux véhicules de transiter entre la France et l'Italie depuis 60 ans.

Cette fermeture est tout simplement la plus longue imposée au tunnel du mont Blanc depuis sa réouverture en 2002 après l'incendie qui l'avait endommagé le 24 mars 1999, coûtant la vie à 39 personnes.