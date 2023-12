Sum 41 en concert à Lyon en juin 2024

Dave Baksh, Deryck Whibley et Jason McCaslin odd groupe Sum 41. (Photo de Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Le groupe canadien de pop-rock Sum 41 passera par la Halle Tony-Garnier de Lyon en juin 2024, à l’occasion de sa dernière tournée européenne.

En 27 ans de carrière, les membres du groupe canadien de pop-rock, qui a parfois tendu vers le punk rock, ont eu le temps de marquer plusieurs générations. Le groupe, qui a décidé de se séparer en mai 2023, va se lancer en 2024 dans une tournée d’adieu.

Ouverture de la billetterie le 14 décembre

Celle-ci passera par Lyon le 22 juin 2024, avec un concert à la Halle Tony Garnier, à l’occasion du Slam Dunk Festival. Les spectateurs pourront également assister aux performances de The Interrupters, Palaye Royale, Underoath, Chunk No, Captain Chunk!, Atreyu, Holding Absence et Not Scientists.

Sept ans après son dernier concert entre Rhône et Saône, Sum 41 va donc faire un dernier passage par Lyon. La billetterie ouvrira jeudi 14 décembre à 10 heures.