Le nombre de cas de covid-19 est reparti à la hausse depuis quelques jours. L'ARS rappelle qu'une 4e dose est recommandée pour les + de 60 ans.

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au mardi 21 mai, le taux d'incidence est de 571 (les données prennent donc en compte la période du mercredi 15 mai et du mardi 21 mai). Une semaine plus tôt, il était seulement de 385. Les cas repartent à la hausse en France.

"Pour les personnes de + de 60 ans, un second rappel est recommandé"

Devant cette hausse, l'ARS rappelle notamment que "la vaccination a montré son efficacité". "C’est le moyen de protéger les personnes les plus à risque de formes graves de la maladie, notamment les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. La vaccination des femmes enceintes et des enfants est également préconisée", poursuit l'ARS.

"Pour tous, il est rappelé l’intérêt de disposer des schémas vaccinaux complets, ainsi que des rappels qui améliorent l’immunité. Pour les personnes immunodéprimées, ainsi que celles de plus de 60 ans un second rappel (4e dose) est recommandé", conclut l'ARS.

