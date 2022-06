France 2030 : un budget de 120 millions d'euros pour la région Auvergne-Rhône-Alpes

Vue sur les tours Incity, Oxygène et Part-Dieu De Lyon. @WilliamPham

Dans le cadre du plan France 2030, un budget d'un milliard d'euros est alloué aux régions françaises. Une enveloppe de 120 millions d'euros est ainsi dédiée à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les appels à projets sont ouverts.

L'Etat et le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes ont annoncé l'ouverture des appels à projets dans le cadre du plan France 2030, qui vise à transformer les secteurs-clés de l'économie par l'innovation. Le volet régionalisé de France 2030 réserve un milliard d'euros aux régions, dont 120 millions d'euros pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé lundi 27 juin le conseil régional.

Quatre axes ont été retenus pour l'appel à projets en Auvergne-Rhône-Alpes : la transformation des PME par l'innovation, l'amélioration et la transformation des filières, des projets de formation professionnelle, le développement d'entreprises industrielles et de services sur les marchés porteurs.

La gestion des appels de projets est confiée par l'Etat et le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes à Bpifrance et à la Banque des territoires. Les projets subventionnés seront financés à part égal par l'Etat et le conseil régional.

Le volet régional du plan France 2030 n'est que la face immergée de l'iceberg. Au total, le plan 2030 est doté d'un budget de 54 milliards d'euros qui seront dévolus à la transformation des universités, des entreprises, des organismes de recherche. Deux grandes problématiques structurent le plan 2030 : réussir la transition écologique vers une économie décarbonée et encourager l'innovation dans les secteurs-clés de l'économie française.