Le conseil métropolitain de Lyon a voté une enveloppe complémentaire de 21 millions d'euros pour le dispositif écoréno'v, qui aide à la rénovation écologique des logements.

Le dispositif écoréno'v a connu "un fort succès" sur le territoire métropolitain depuis son lancement en 2015. Selon la Métropole, 18 531 logements avaient déjà été éco-rénovés au 31 mars 2022. Ce qui représente une aide de 54,5 millions d'euros accordée par la Métropole aux propriétaires de logements.

Pour prolonger ce dispositif, les élus de la Métropole ont vote lundi 27 juin en commission permanente une enveloppe complémentaire de 21 millions d'euros sur les années 2022 et 2023. Un budget de 10 millions d'euros sera réservé au parc privé et à peine plus pour le parc social - 11 millions d'euros.

L’objectif de la Métropole dirigée par les écologistes est d’atteindre 100 000 logements éco-rénovés en 2030. "C’est une priorité sociale autant qu’écologique, car ce sont les ménages les plus modestes qui sont confrontés aux passoires énergétiques. Ce déploiement permettra aux habitantes et habitants de bénéficier de logements plus confortables mais surtout de réduire les factures de consommation d’énergie. L’objectif est, enfin, d’avoir un meilleur équilibre entre parc privé et social et d’aller vers une disparition des étiquettes énergétiques F et G" a déclaré Renaud Payre, vice-président délégué à l’habitat, au logement et à la politique de la ville.