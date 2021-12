Covid-19 : flambée des cas, les discothèques doivent fermer pour 4 semaines dès vendredi

Face à la flambée du nombre de nouveaux cas en France, Jean Castex a annoncé que les discothèques allaient devoir fermer dès ce vendredi 10 décembre. Et pour quatre semaines.

Le Premier Ministre, Jean Castex, a annoncé ce lundi soir lors d'une conférence de presse la fermeture des discothèques à partir de vendredi (10 décembre) et pour les quatre prochaines semaines. "Un accompagnement économique de ces entreprises est prévu", a ajouté le Premier ministre.



Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au lundi 6 décembre, le taux d'incidence est de 602 (les données prennent donc en compte la période entre le vendredi 26 novembre et le jeudi 2 décembre ). Ce taux était de 421 le 30 novembre, il y a une semaine, et... de 94 le 8 novembre, il y a moins d'un mois. Un chiffre qui dépasse les pics observés lors de la 4e vague (321 fin juillet) et de la 3e vague (504 fin mars). Le nombre de nouveaux cas a plus que quadruplé en seulement quelques semaines. Lire le décryptage de Lyon Capitale ICI.