C'est une belle journée d'été qui attend Lyon et toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 16 juillet 2025.

Les Lyonnaises et les Lyonnais vont pouvoir profiter de leur mercredi 16 juillet. C'est une journée lumineuse, avec une chaleur modérée et de saison, qui attend toute l'agglomération lyonnaise aujourd'hui. Une belle journée d'été avant l'arrivée de nuages en soirée et surtout la nuit.

Ce mercredi matin il fait 16 degrés et le thermomètre atteindra les 29 degrés au meilleur de la journée.