La Ville de Lyon soutient le mois sans alcool de janvier lancé par des associations

Pour souligner "un enjeu de santé publique majeur", la mairie de Lyon s'engage aux côtés des associations mobilisées au tour de l'addiction, pour promouvoir le DryJanuary, un mois sans alcool.

Le DryJanuray consiste à ne pas boire d'alcool pendant un mois en janvier. Ce défi est lancé à tout un chacun par la Fédération addiction et plusieurs autres associations, pour réguler sa consommation, améliorer sa santé et réfléchir sur la consommation d'alcool. Pour l'édition 2022, la troisième, plusieurs villes ont apporté leur soutien à cette initiative, dont la Ville de Lyon. Grenoble, Nantes, Paris, Brest et Toulouse se sont aussi engagées.

Selon un sondage YouGov, plus d’un Français sur dix (11 %) a tenté le défi du mois sans alcool en 2021. Une initiative lancée en France depuis 2020, partenariat avec l’ONG britannique Alcohol Change UK.

Céline De Laurens, adjointe à la Santé à la Ville de Lyon, participera au défi. "J'invite à me rejoindre tous ceux qui le souhaitent pour questionner ensemble la surconsommation d'alcool, mais aussi se lancer un défi positif et mettre en lumière un enjeu de santé publique majeur", affirme-t-elle sur Twitter.