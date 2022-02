Photo d’illustration. (Photo by Armend NIMANI / AFP)

Près de dix semaines après leur fermeture, les discothèques lyonnaises vont pouvoir rouvrir leurs portes ce mercredi 16 février. Le masque n’y sera pas obligatoire, en revanche il faudra toujours présenter un pass vaccinal valide. Cet allégement des restrictions sanitaires intervient alors que la 5e vague de Covid-19 est en nette décrue dans le Rhône.

Alors que la 5e vague de Covid-19 poursuit sa décrue dans le Rhône, où selon les derniers chiffres de Santé Publique France le taux d’incidence est désormais de 1 177 cas pour 100 000 habitants contre près de 4 600 il y a moins d’un mois, le gouvernement continue d’alléger ses restrictions sanitaires liées aux activités de loisir. Comme annoncé par le Premier ministre Jean Castex le 20 janvier, les discothèques vont pouvoir rouvrir leurs portes ce mercredi 16 février après dix semaines de fermetures, assister à un concert debout, consommer debout dans un bar, manger au cinéma, dans un stade ou encore un train est de nouveau autorisé.

Le masque pas obligatoire

Les Lyonnais qui décideraient de retrouver le chemin des pistes de danse des discothèques dès ce mercredi soir devront présenter un pass vaccinal valide pour passer la porte des établissements, en revanche à l’intérieur le port du masque ne sera pas obligatoire, mais recommandé. Le protocole publié mardi par le ministère de l’Économie précise que les discothèques, les clubs et les bars dansants pourront accueillir le nombre de clients autorisés dans les conditions normales d’exploitation. Conformément à ce même protocole, s’engagent à "aérer les locaux par une ventilation naturelle ou mécanique en état de marche, portes et/ou fenêtres ouvertes autant que possible, idéalement en permanence si les conditions le permettent et au minimum 10 minutes toutes les heures".

Une réouverture qui arrive comme un ouf de soulagement pour un secteur durement éprouvé par les restrictions sanitaires depuis l’apparition du Covid-19 comme nous vous le rapportions ici, lors d’un reportage réalisé auprès des acteurs des nuits lyonnaises.

Par ailleurs, cet allègement des mesures sanitaires intervient dans un contexte où le gouvernement durcit les conditions d’accès à son pass vaccinal, en réduisant de 7 à 4 mois le délai pour recevoir sa dose de rappel après sa dernière injection.

