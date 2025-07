Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce mercredi

La qualité de l'air sera moins dégradée que la veille ce mercredi 16 juillet 2025 à Lyon et dans toute la métropole de Lyon.

On respire un peu mieux à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 16 juillet. Grâce notamment au vent du nord, les polluants atmosphériques ont été quelque peu dilués dans l'atmosphère de la région lyonnaise.

Ainsi, Atmo classe l'ozone, les multi-polluants et le dioxyde d'azote comme moyen et les particules fines et le dioxyde de soufre comme bon pour ce mercredi.