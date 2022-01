Covid-19 : l'Université Lyon 1 met à disposition des masques FFP2 pour les partiels en présentiel

Pour la semaine des examens, à partir du lundi 3 janvier, les étudiants de l'université Lyon 1 pourront bénéficier d'un masque FFP2, pour limiter les contaminations au covid-19.

À partir du 3 janvier 2022, les étudiants des universités de Lyon, dont Lyon 1 vont entrer en semaine d'examen. Face à la flambée de l'épidémie et alors que les partiels doivent se tenir en présentiel, l'université Lyon 1 a décidé de mettre à disposition de ses étudiants un masque FFP2 au début de chaque épreuve. Plus efficaces qu'un masque chirurgical, ces masques peuvent filtrer les particules pour le porteur, et limiter les risques d'être contaminés par le covid-19. Plus de 30 000 masques devraient être distribués.

En plus de cette mesure, l'université Lyon 1 met en place une possibilité de se faire vacciner sur l'un de ses campus à partir du 3 janvier. La réservation est possible par téléphone auprès du Service de santé universitaire ou en ligne.