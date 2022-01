Covid-19 à Lyon : quelle est la situation dans les HCL ? Le point dans les hôpitaux mardi 25 janvier

469 personnes sont hospitalisées des suites du covid-19 actuellement dans les Hospices civils de Lyon. Dont 71 patients en réanimation mardi 25 janvier dans les HCL.

Alors que le pic de la cinquième vague ne semble toujours pas atteint, le variant Omicron , beaucoup plus contagieux, frappe de plein fouet Lyon et la France entière. Dans le Rhône, le taux d'incidence est supérieur à 4600, et près de 34 % des tests effectués sont positif. Le variant Omicron entraîne moins de formes graves mais il touche plus de personnes, et mène donc à un encombrement des hôpitaux. Aux Hospices civils de Lyon, 98 % des lits de réanimation sont occupés.

Ce mardi 25 janvier, d'après un dernier point transmis des HCL :

469 personnes sont hospitalisées des suites du covid-19 dans les Hospices Civils de Lyon, soit 69 de plus que la semaine précédente.

Pour rappel, depuis le 20 décembre, toutes les opérations non-urgentes sont déprogrammées dans tous les hôpitaux (et cliniques) du Rhône. Une décision qui a été prise par les HCL pour permettre la réorganisation des services et l'ouverture de nouveaux lits de réanimation.

Il y a en temps normal 139 lits de réanimation dans les HCL.

Ce 25 janvier, 168 lits de réanimation sont ouverts dont 166 sont occupés (dont 71 patients covid-19 donc). Ainsi, le taux d'occupation global des réanimations des HCL est de 98,8 %.

