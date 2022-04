(Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Les Villeurbannais, qui restent sur six victoires de rang, reçoivent Pau-Orthez, ce mardi 26 avril, pour revenir à égalité avec les deux co-leaders du Championnat de France.

L’opération reconquête des joueurs de l’Asvel lancée en championnat depuis plusieurs semaines se poursuit ce mardi soir à l’Astroballe. Après leur victoire la semaine dernière sur le parquet de Châlons-Reims, les Villeurbannais affrontent ce soir Pau-Orthez à sur leur parquet pour enchaîner une 7e victoire de rang à 5 journées de la fin de la saison régulière.

En décembre dernier, alors dans une mauvaise passe, les hommes de TJ Parker s'étaient pourtant incliné de trois petits points lors du premier match (88-85), désormais la dynamique leur semble beaucoup plus favorable. En cas de victoire les Villeurbannais rejoindraient Boulogne-Levallois et Monaco en tête de la Betclic Élite, les deux équipes comptant actuellement 22 victoires et 8 défaites. Coup d’envoi de la rencontre à 8h30.