Coupe du monde de rugby : un entraînement des Italiens ouvert au public

Le 24 septembre, le XV d’Italie ouvrira gratuitement son entraînement au public au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu.

Cela sent bon le rugby dans la région Auvergne-Rhône-Alpes à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde, le 8 septembre avec un match opposant la France à la Nouvelle-Zélande au Stade de France. En attendant de faire leur entrée dans le tournoi, les équipes d’Australie, de Nouvelle-Zélande et d’Italie ont respectivement posé leurs valises à Saint-Étienne, Lyon et Bourgoin-Jallieu, y établissant leurs camps de base pour toute la durée de la compétition.

Inscription avant le 10 septembre

L’occasion pour les amateurs de l’ovalie d’approcher les stars des trois pays. Après les Australiens le 31 août, les Italiens vont à leur tour ouvrir l’un de leurs entraînements au public. Ce sera le 24 septembre au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu, en Isère. Pour participer à cette séance d’entraînement, de 9h30 à 13h15, une inscription gratuite est indispensable sur la plateforme "jeparticipe" avant le 10 septembre.

Une seule inscription par adulte sera délivrée pour cet événement, où les joueurs devraient également prendre le temps de faire quelques selfies et de signer des autographes. L’occasion d’apercevoir la star franco-italienne Ange Capuozzo, native de Grenoble et qui évolue avec le Stade Toulousain. Passée cette date, il faudra se rendre au Groupama stadium pour assîtes aux performances de la Squadra Azzurra. Les Italiens seront opposés le 29 septembre à la Nouvelle-Zélande et le 6 octobre à la France.

À noter que les All Blacks qui s'entraînent au stade de Gerland doivent aussi organiser une séance d'entraînement ouverte au public, mais sa date n'a pas encore été dévoilée.