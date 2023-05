Coup d’envoi de la 77e édition des Nuits de Fourvière à Lyon

La 77e édition des Nuits de Fourvière débute ce mercredi soir à Lyon. Elle se terminera le 28 juillet après 58 spectacles, qui donneront lieu à 131 représentations.

La 77e édition des Nuits de Fourvière qui débute ce mercredi soir avec Stéréo Deluxe, un spectacle explosif de Philippe Découflé mêlant danse et rock’n’roll, aura sans aucun doute une saveur particulière. Tout du moins pour ses organisateurs puisqu’il s’agit là de la dernière édition programmée par Dominique Delorme, l’emblématique directeur du festival qui a décidé de passer la main à un duo, Emmanuelle Durand et Vincent Anglade, après une vingtaine d’années.

Deux mois, 53 spectacles

À partir de ce mercredi soir et jusqu’au 28 juillet, ce sont pas moins de 131 représentations, soit 53 spectacles, qui seront données sur les lieux du festival, notamment dans le théâtre antique de Lyon. Le public pourra notamment retrouver des habitués des lieux comme les Lyonnais Pomme et Benjamin Biolay, mais aussi le chorégraphe Benjamin Millepied qui avait présenté en 2022 un surprenant Roméo et Juliette, ou encore la plus lyonnaise des humoristes Florence Foresti.

Entre musique urbaine, rock et électro, cette nouvelle édition des Nuits de Fourvière s’annonce une nouvelle fois riche, en atteste cette petite sélection : Christine and the Queens qui vient de dévoiler son nouvel album, le groupe The Black Keys, Queens of the Stone Age, Bernard Lavilliers, Zazie, The Blaze, Jeanne Added, Avishai Cohen, Disiz, Ben Harper, Michel Polnareff… pour ne citer qu’eux. Sans oublier un association qui devrait être envoûtante entre le producteur électro Thylacine et le l’orchestre du conservatoire de Lyon.

Florence Foresti sera sur la scène des Nuits de Fourvière 2023 du 25 au 30 juin. (Photo de Bertrand GUAY / AFP)

Au total, une douzaine de lieux de la Métropole de Lyon seront investis cette année par le festival. Du grand théâtre et l'Odéon à Fourvière, au parc de Parilly, en passant par le domaine de Lacroix-Laval, les théâtres des Célestins, de La Croix-Rousse, de la Renaissance, de la Comédie-Odéon et les lieux de l'ENSATT, l’Opéra, le lycée Saint-Just ou encore le musée des Confluences. Le bassin du musée des Confluences sera le théâtre d'un spectacle de percussions aquatiques à mains nues, Akutuk Origins.

À noter que des places sont encore en vente pour certains spectacles sur le site des Nuits de Fourvière.