Dirigées de main de maître par Dominique Delorme pendant 20 ans, les Nuits de Fourvières seront désormais confiées à un duo, composé de Emmanuelle Durant et Vincent Anglade.

Après 20 ans passés à la tête des Nuits de Fourvière Dominique Delorme a annoncé au mois d’août qu’il allait prendre sa retraite. Six candidatures, dont celles de deux duos, ont été étudiées par un jury en début de semaine. C’est l’un d’eux qui a été retenu par Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, la collectivité finançant et supervisant l’événement depuis 2015.

Sous réserve de la validation du conseil de la Métropole de Lyon et du conseil d’administration des Nuits de Fourvière en janvier, ce qui ne devrait être qu’une formalité, Emmanuelle Durand et Vincent Anglade succéderont à Dominique Delorme. Un duo qui promet d’"aborder de manière transversale la diversité des champs d’action" en mettant "au même niveau […] la programmation artistique et les enjeux sociétaux et environnementaux".